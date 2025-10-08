Sahte polis şoku! Üst araması yaptı, tabancayla ateş etti

Haberin Devamı

İbrahim H.Ç. olduğunu öğrenilen şüpheli, belirlenen ardesine yapılan baskınla yakalandı. Yapılan araştırmada olay günü boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne giden İbrahim H.Ç.’nin, eşinin kardeşleri A.A. ve B.A.’ya kurusıkı tabancayla ateş ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.