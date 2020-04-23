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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Sahte polis rozetiyle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

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Sahte polis rozetiyle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
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GAZİANTEP’te, sahte polis rozeti gösterip, 'arama yapacaklarını' söyleyerek girdikleri evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Sultan Selim mahallesinde yaşayan bir vatandaş, geçen pazar günü 155 İhbar Hattı'nı arayarak, polis rozeti gösterip, arama yapacaklarını söyleyerek evine giren 2 kişinin, 2 cep telefonunu çaldığını söyledi. Şikayet üzerine adrese giden polis ekipleri, önce ev sahibine telefonları çalanların polis değil hırsız olduğunu anlattı. Ardından da çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

İkili, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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