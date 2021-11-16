'Sahte peygamber'in cezası belli oldu!

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' yapıldığı şikayeti üzerine, ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Şaban Özdil ile ilgili 2019 yılında soruşturma başlatıldı. ‘Peygamber’ olduğunu iddia eden Şaban Özdil’in, kandırdığı kişilere yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi. Hac ibadetini kabul etmediği, kendisine inananlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Şaban Özdil’in kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında para aldığı iddia edildi. Özdil’in ayrıca kendisine para vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, bağış yapmaya zorladığı iddianamede yer aldı.



Toplam 10 müşteki ve 26 mağdurun tespit edildiği dosya kapsamında, 2019 yılının Ekim ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şaban Özdil ile birlikte 9 kişi tutuklandı, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.