Sahte PCR testiyle İran'a gitmek istedi! Sınır dışı edildi

Olay, 25 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İran uyruklu Mona B., sahte PCR testi (koronavirüs testi) düzenleyen kişilerle irtibata geçti. Beylikdüzü'nde İranlı Mona B., irtibata geçtiği kişiden aldığı PCR testi ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bilet işlemleri sırasında İranlı yolcunun testinin sahte olduğu anlaşıldı ve olay yerine polis çağırıldı. Sahte test ile ilgili olarak ifadesi alınan İranlı yolcu daha sonra İl Göç Merkezi'ne teslim edildi.

İranlı yolcu buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.