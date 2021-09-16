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Sahte PCR operasyonunda 2. dalga! Gerçek doktor isimleri kullandılar

#Pcr Testi#Koronavirüs#Operasyon

İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 24 Şubat'ta yine aynı şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon detaylarını CNN Türk muhabiri Sedat Tugay canlı yayında anlattı...

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Sahte PCR testi yapan çeteye ilk operasyon 24 Şubat günü yapılmıştı. O operasyonda çete liderliğini Gürcistanlı bir sosyal medya fenomeninin yaptığı 12 kişi belirlenmişti.

CNN Türk muhabiri Sedat Tugay operasyon detaylarını anlattı...

O çete üyeleri aylarca takip edildi. Yapılan takiplerde çete üyeleri özellikle turistlerin yoğun olduğu yerlerde havalimanlarında ya da turizm acentelerinin yakınlarında PCR testi stantları kurmuştu. Sokak ortasında PCR testleri yapıyorlardı. Yaptıkları testleri aslında çöpe atıyorlardı, o kişilere sahte düzenlenmiş negatif sonuç veriyorlardı.

Sahte PCR operasyonunda 2. dalga Gerçek doktor isimleri kullandılar

Peki o sahte negatif raporlarını nasıl veriyorlardı? Zaten yapılan bu operasyonda da ele geçirilen sahte PCR negatif test sonuçları var. Burada bir laboratuvar ismi var ve bir QR kodu var. Buradaki sahte evrakları o kişilere veriyorlar denetim esnasında yani QR kodu okutulacağı esnada da biz de şimdi bir tanesinin QR kodunu okutturuyoruz.

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Hemen burada da açılmış halini gösterelim. Burada sahte düzenlenmiş evrakta örnek veriyorum; Ahmet isimli bir kişiye düzenlenmiş ancak QR koduyla girildiğinde burada farklı bir isim yer alıyor ve negatif olduğu buradan teyit ediliyor. Genelde denetimlerde yoğunluk olduğu için de bakan kişi de sadece laboratuvar ismi ve negatif kısmına bakıyor. Bazıları da özellikle denetimde bulunan kişileri kandırmak için buradaki evrakların isim kısmında biraz silik yapıyorlar ki tam okunmasın diye... Dolayısıyla kendilerini başka bir kişi gibi göstererek yurt dışına çıkabiliyorlardı. 150 dolar ile 300 dolar arasında satışını gerçekleştiriyorlardı.

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Sahte PCR operasyonunda 2. dalga Gerçek doktor isimleri kullandılar

İstanbul Mali Şube polisi ilk operasyonu 24 Şubat günü yapmıştı, 12 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştı. Ekipler o çetenin peşini bırakmadı. O şüphelilerin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından 3 kişinin daha ismine ulaşıldı. Ekipler o isimlere 14 Eylül günü operasyon düzenledi. O operasyonda işte burada bulunan sahte PCR testi sonuçları, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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#Pcr Testi#Koronavirüs#Operasyon