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Sahte parfüm deposuna operasyon

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#Sahte Parfüm Deposu#Sahte Parfüm Baskın#Merdiven Altı Parfüm
Sahte parfüm deposuna operasyon
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

İSTANBUL’da sahte parfüm üreticileri, ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen yerlerde ürettikleri sahte parfümleri Başakşehir’deki bir depoda saklıyor ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışına satışa sunuyordu.

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Birebir kopya olarak üretilen sahte parfümler, ciltte alerjiye sebep olurken cilt kanseri gibi ölüm-cül hastalıklara da yol açabiliyor.

DEĞERİ 20 MİLYON TL

Lüks markaların binlerce sahte parfümünün saklandığı ve satışının yapıldığı depoya, 5 Temmuz’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri 20 milyon TL’yi bulan sahte parfüm ve parfüm imalat malzemesi ele geçirildi.

Depoya yapılan baskında 31 bin 760 sahte parfüm, 309 bin 815 boş kutu ve kapak olmak üzere toplamda 341 bin 575 sahte ürün ve sahte parfüm üretim malzemesine el koyuldu. Ele geçirilen ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilenirken, operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 
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#Sahte Parfüm Deposu#Sahte Parfüm Baskın#Merdiven Altı Parfüm

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