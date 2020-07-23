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GEBZE (Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Sahte parayla kurban almak isterken yakalandılar

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Sahte parayla kurban almak isterken yakalandılar
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sahte parayla kurban almak isteyen 2 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde sahte parayla kurban alımı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, takip ettikleri M.K.ve B.K.’nin, yanlarında bulunan poşetin içerisinde aynı seri numaralı 256 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 12 bin 800 TL ele geçirdi. Sahte paralara el koyulurken, M.K. ve B.K gözaltına alındı.

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