Sahte parayla alışverişe 2 kişi tutuklama

Kocaeli’de, 2 kişi sahte parayla 3 iş yerinden alışveriş yaptı. Paraların sahte olduğunu anlayan esnaflar polise şikayette bulundu. Polis, esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişinin peşine düştü. Şüphelilerin yerini belirleyen polis, operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.