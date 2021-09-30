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Sahte parayla aldığı sahte içki sonu oldu! Örgüt lideri polise sahte dolar pazarlamış

#Sahte Para#Sahte İçki#Ensari Varlık
Sahte parayla aldığı sahte içki sonu oldu Örgüt lideri polise sahte dolar pazarlamış

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri Ensari Varlık'ın kendisiyle müşteri gibi iletişim kuran polise, "Bunun üstüne yok. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Aktif makinelerden geçmez" diyerek sahte dolar pazarladığı ortaya çıktı. Öte yandan örgütün 'yönetici' kadrosunda bulunan Cemal Durdubaş'ın sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlendiği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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Örgüt lideri, kendisini müşteri diye tanıtan polise sahte dolar pazarlamış

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta düzenlediği sahte para operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 63'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında örgüt lideri Ensari Varlık'ın da bulunduğu 14 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

POLİSE 'PİYASADA BULAMAYACAĞIN ÜRÜN' DEMİŞ

Operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis takibine takılmamak için telefon konuşmalarında şifreli dil kullanan ve dolara 'Benjamin' diyen örgüt üyelerinin bugüne kadar piyasaya yaklaşık 5 milyon liralık sahte banknot sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgüt lideri Ensari Varlık'ın, kendisine müşteri gibi mesaj atan polise, sahte dövizlerin para sayma makinesinden nasıl geçtiğine dair video atması ve böyle güven sağlamaya çalışması da dosyada yer aldı. Varlık'ın, müşteri gibi iletişim kuran polise sahte doları pazarlarken, "Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim, diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın" diye mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

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YURT DIŞI AYAĞI DA ÇÖKERTİLDİ

Operasyon kapsamında, örgüt üyelerinden Azerbaycan uyruklu Elmira A., üretilen sahte dövizleri yurt dışında piyasaya sürmek üzereyken para dolu çanta ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Örgütün yurt dışı ayağını Elmira A. ile birlikte Özbekistan vatandaşları Farrukh J. ve Mokhlaroyım G.'nin yürüttüğü belirlendi.

SAHTE PARAYLA ALDIĞI SAHTE İÇKİDEN ÖLMÜŞ

Öte yandan örgütün 'yönetici' kadrosunda bulunan Cemal Durdubaş'ın, operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlendiği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Durdubaşın'ın ölümü sonrası Ensari Varlık ile örgüt üyelerinin hastaneye giderek, aileye taziye dileğinde bulunduğu tespit edildi.

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