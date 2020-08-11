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Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı

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Sahte para şüphelileri kovalamacayla yakalandı
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EDİRNE'de, sahte para kullanarak alışveriş yaptığı öne sürülen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamacayla yakalandı.

Kentte esnaftan bazıları, 2 kişinin sahte parayla alışveriş yaptığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis, sahte parayı piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilerin 34 CLZ 914 plakalı otomobili kullandıklarını tespit etti. Otomobilin Eski İstanbul Caddesi'nde hareket halinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında izini kaybettirmek isteyen şüpheliler ara sokakta kıstırıldı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise çantalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ile çantalar emniyete götürüldü.

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