Sahte para nasıl anlaşılır? Sahte para kontrolü

Eğer elinizde bulunan paranın sahteliğinden şüpheleniyorsanız, o zaman ele almanız gereken bazı unsurlar bulunuyor. Bunu gerçekleştirmek için gerçek parada bulunan özelliklerle sahte para arasındaki farkı kolayca anlamanız mümkün. Önemli olan neleri karşılaştırmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanızdır.

Piyasa üzerinde günümüzde oldukça fazla sayıda sahte para dolaşıyor. Bu dolaşım insanları tedirgin etmekte ve hataya düşme korkusu yaratmaktadır. Ancak ele alınacak doğru karşılaştırma ile sahte para ve gerçek para arasındaki farkı kolayca ayırt edebilirsiniz.

Sahte Para Nasıl Anlaşılır?

Sahte para mağduru olmaktan kurtulmak için, gerçek para üzerindeki bazı temel özellikleri bilmeniz yeterlidir. Böylece farklı yerlerde yapacağınız alışveriş esnasında, eğer şüpheye düşerseniz hemen karşılaştırmayı kolaylıkla yapabilirsiniz.



- Gerçek parayı ışığa tuttuğunuz zaman gizli olarak Atatürk görseli görünür.

- Gerçek banknotlar beyaz renkli değil, hakim renginin tonunda açık renktedir.

- Gerçek banknot üzerinde kabartma baskılar bulunur.

- Gerçek banka notu ışığa tuttuğunuz zaman emniyet şeridi her iki taraftan rahatlıkla görünebilir.

- Şeritlerin üzerinde bazı motifler yer alır. Değişik açılardan bankomata bakıldığı zaman farklı ve parlak renkler görünür.

- Gerçek banknot üzerindeki mikro yazılara dikkat edilmelidir. Banknot değeri ve TL harfleri ile beraber, holografik şerit folyo üzerinde TCMB ibaresi görünür.

- Gerçek banknot ışığa tutulduğunda zaman sol kısımda yer alan şekiller arka kısımdaki şekiller ile birleşir.

- Banknot üzerinde parmakla dokunulduğu zaman braille alfabesi hissedilir.

Bu gibi kriterlere dikkat etmek suretiyle sahte para ile gerçek para arasındaki farkı kolayca anlayabilirsiniz.

Sahte Para Kontrolü

Sahte para kontrolü gerçekleştirirken yukarıda verilen tüm maddeleri tek tek incelemeniz gerekmiyor. İçlerinden birkaç tanesini seçerek bakmanız yeterlidir. Zira gerçek banknot üzerine işlenmiş bu unsurlar, sahte para üzerinde herhangi bir şekilde gerçeğe dönüştürülemez. Böylece cebinizdeki parayı koruyabilir; güvenli şekilde farklı yerlerden alışveriş yapma şansı elde edebilirsiniz.