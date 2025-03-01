Sahte para çetesine operasyon

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Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda toplam 1 milyon 353 bin 600 dolar, 2 milyon 150 bin 130 Euro ve 7 bin 400 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si serbest bırakılırken, üçüne adli kontrol hükümleri uygulandı. Hâkimliğe sevk edilen 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapalıçarşı’da denenen 5 para sayma makinesinin 2’sinden sahte paralar geçerken 3’ünden geçmedi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldığı sergide, “Bu tür suç gruplarına karşı mücadelemiz sürecek. Ülkemizin ekonomisine zarar verenlere geçit vermeyeceğiz” dedi.