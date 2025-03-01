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Sahte para çetesine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Para#Operasyon#Gözaltı
Sahte para çetesine operasyon
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

İstanbul’da polis ekipleri, sahte döviz dolaşımının engellenmesi ve suç organizasyonlarının çökertilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İstanbul merkezli Edirne, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de operasyon düzenledi. 21 Şubat’ta 27 adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

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Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda toplam 1 milyon 353 bin 600 dolar, 2 milyon 150 bin 130 Euro ve 7 bin 400 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si serbest bırakılırken, üçüne adli kontrol hükümleri uygulandı. Hâkimliğe sevk edilen 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapalıçarşı’da denenen 5 para sayma makinesinin 2’sinden sahte paralar geçerken 3’ünden geçmedi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldığı sergide, “Bu tür suç gruplarına karşı mücadelemiz sürecek. Ülkemizin ekonomisine zarar verenlere geçit vermeyeceğiz” dedi.

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#Sahte Para#Operasyon#Gözaltı

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