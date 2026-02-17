Sahte oturum belgesiyle 14 bin dolarlık vurgun! İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu kişilere sahte belgeler düzenleyerek oturum izni alabilecekleri vaadinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Eskişehir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8'i Filipinli olmak üzere 11 şüphelinin, Filipinli uyruklu 7 kişiyi toplam 14 bin dolar dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 8'i kadın 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.