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Sahte oto yedek parça ilanıyla dolandırıcılık yapanlara 14 ilde operasyon: 13 tutuklama

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#Sakarya#Sahte Oto Yedek Parça#Operasyon
Sahte oto yedek parça ilanıyla dolandırıcılık yapanlara 14 ilde operasyon: 13 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 12:46

Sakarya merkezli 14 ilde sahte oto yedek parça ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 203 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen projeli çalışmada, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde ‘yedek oto parça’ adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturularak vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

Sahte oto yedek parça ilanıyla dolandırıcılık yapanlara 14 ilde operasyon: 13 tutuklama

Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 203 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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#Sakarya#Sahte Oto Yedek Parça#Operasyon

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