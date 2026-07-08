Sahte oto yedek parça ilanıyla dolandırıcılık yapanlara 14 ilde operasyon: 13 tutuklama

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen projeli çalışmada, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde ‘yedek oto parça’ adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturularak vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.
Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 203 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Sakarya merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.