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Sahte MİT'çiye dini nikah kıyan okul müdüründen akılalmaz savunma

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#Konya#Polis#Öğrenci
Sahte MİTçiye dini nikah kıyan okul müdüründen akılalmaz savunma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 12:30

Lise öğrencisi G.A.'nın (17) 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırılıp, cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturmada, G.A. ile kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan Ahmet Mandal'a (35) dini nikah kıyan okul müdürü Harun Avcu (56),  savunmasında, "Asuman Sahar Koleri, 'Sen imam hatip mezunusun. Bunların nikahını kıyalım. Dualarını yapıver' demesi ile okul müdürü olmamda yardımı olan Koleri'ye minnet borcumu ödemek için dualarını yapıverdim" dedi.

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Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Mandal'ın kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. K.K. ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benim ile yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi. Soruşturma kapsamında ayrıca dini nikah kıyan Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü olan Asuman Sahar Koleri (48) tutuklandı.

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Sahte MİTçiye dini nikah kıyan okul müdüründen akılalmaz savunma

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık hazırladığı iddianamede, tutuklu 3 şüpheli hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. içinse 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istedi. İddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Sahte MİTçiye dini nikah kıyan okul müdüründen akılalmaz savunma

'MİNNET BORCUMU ÖDEMEK İSTEDİM'

Okul müdürü Harun Avcu, iddianameye ek savunma gönderip, tahliyesini istedi. Avcu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mağdurların cinsel istismarı ile bir ilgim yok. Ahmet Mandal'ı okula gelip önce kendini müteahhit olarak tanıtmasıyla tanıştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdiği teklif ile okulun onarım işlerini aldı. Disiplinli bir idareci olduğum için CİMER'e şikayet edildim. Ben de bunu araştırmak için öğrencim K.K.'den yardım istedim. Bu sırada Ahmet Mandal da vardı ama konuşmadı.

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Sahte MİTçiye dini nikah kıyan okul müdüründen akılalmaz savunma

Bir hafta sonra Ahmet Mandal elindeki belgeyi gösterip, MİT'çi olduğunu ve yardım edebileceğini söyledi. Ben de buna inandım. Okul müdürü olmama yardımcı olan Asuman Sahar Koleri'nin 'Sen imam hatip mezunusun. Bunların nikahını kıyalım. Dualarını yapıver' demesi ile okul müdürü olmamda yardımı olan Koleri'ye minnet borcumu ödemek için dualarını yapıverdim."

Sahte MİTçiye dini nikah kıyan okul müdüründen akılalmaz savunma

Gözden KaçmasınMİTe alacağız vaadiyle cinsel istismar skandalı 1 öğrenci daha şikayetçi oldu'MİT'e alacağız' vaadiyle cinsel istismar skandalı! 1 öğrenci daha şikayetçi olduHaberi görüntüle
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#Konya#Polis#Öğrenci

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