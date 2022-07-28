Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sahte MİT kimliği ve arama kararıyla jandarmadan talepte bulunan 5 kişi gözaltına alındı

#ANTALYA#Jandarma Karakolu#MİT
Sahte MİT kimliği ve arama kararıyla jandarmadan talepte bulunan 5 kişi gözaltına alındı

Antalya’da jandarma karakoluna giderek Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi, sahte arama kararıyla İnterpol tarafından aranan bir kişinin evinde arama ve gözaltı yapılması talebinde bulundu. Yapılan incelemelerde MİT mensubu olmadığı anlaşılan 5 kişi sahte kimlikle girdikleri karakolda gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Antalya’nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde ikamet eden Estonya uyruklu O.R.’nin adresine öğle saatlerinde giden 5 kişi kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttı. O.R.’ye MİT mensubu olduklarını söyleyen 5 kişi, İnterpol tarafından aranan eşinin bir saat içerisinden gelmesini, gelmemesi halinde eve jandarma ile gelip arama yapacaklarını ve kendisini gözaltına alacaklarını söyledi.

SAHTE MİT KİMLİĞİ VE ARAMA KARARIYLA JANDARMADAN TALEPTE BULUNDULAR

Daha sonra akşam saatlerinde Mahmutlar Jandarma Karakoluna giden C.T. (43), T.A. (54), İ.Y. (58), Ş.T. (51) ve M.D.Ç. (32), kendilerini Cumhurbaşkanlığınca özel görevlendirilmiş MİT mensubu olarak tanıttı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararını göstererek İnterpol tarafından arandıklarını iddia ettikleri Estonya uyruklu O.R.(43), ve eşi H.R.’nin (49), Kargıcak Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların gözaltına alınmasını talep etti.

Sahte MİT kimliği ve arama kararıyla jandarmadan talepte bulunan 5 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

YAPILAN İNCELEMELERDE ŞAHISLARIN MİT’Çİ OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Mahmutlar Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda yaptıkları incelemelerde şahısların ibraz ettiği MİT kimliği ve arama kararının sahte olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri sahte MİT kimliği ile karakola giren C.T., T.A., İ.Y., Ş.T. ve M.D.Ç.’yi gözaltına aldı.

Sahte MİT kimliği ve arama kararıyla jandarmadan talepte bulunan 5 kişi gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde M.D.Ç.’nin Antalya Barosuna kayıtlı avukat olduğu, C.T.’nin 30'a yakın suç kaydının bulunduğu ancak aranma kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, H.R'nin jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde mavi bültenle arandığı belirlendi. H.R, işlemlerinin ardından Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Sahte MİT kimliği ve arama kararıyla jandarmadan talepte bulunan 5 kişi gözaltına alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Jandarma Karakolu#MİT

BAKMADAN GEÇME!

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga
Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin