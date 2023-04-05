Sahte 'MİT görevlisi' operasyonu... İş insanlarını 15 milyon TL dolandırdılar

Haberin Devamı

Akıllara durgunluk veren operasyon Marmaris KOM Büro Amirliği'nin 6 aylık teknik takibi sonucunda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; çete Marmaris'te bulunan zengin iş insanlarını, otel ve iş yeri sahipleri gibi esnafları hedefine koydu.

Kendilerini emekli kamu görevlisi, MİT görevlisi olarak tanıttılar. Ardından devlet giderleri, şehit ailelerine, dini derneklere, Libya operasyonu için çeşitli envanter masrafı yardımı adı altında para toplamaya başladılar. Ve yaklaşık 30 kişiden 15 Milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi.

KOD ADLARI: "MÜŞTEBA" VE "KOMUTAN"

Öte yandan çetenin bu paraların temini için çeşitli elemanlarına "Müşteba", "Komutan" gibi sahte isimler takarak vatandaşların dini ve milli duygularını sömürerek dolandırdıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Emniyetin teknik ve fiziki takibi sonrasında düğmeye basıldı ve operasyon kapsamında örgüt lideri ve iş insanlarını ikna aşaması ve para transferleri konusunda dolandıran 5 kişilik çete yakalandı.

ÇETE ÜYELERİ, OPERASYONDA POLİSE İNANMADI

Çete üyelerine operasyon yapıldığı sırada bazı çete üyelerinin kendilerinin MİT üyesi olduğunu söyleyip evlerine polisin giremeyeceği şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda mermi, büyü kitapları, ajandalar, banka dekontları ele geçirildi.

Ayrıca yapılan tespitlerde toplanan paranın örgüt lideri H.H.S.'nin ailesini lüks içerisinde yaşaması için harcadığı saptandı. Çete lideri en son Osmaniye ilinde depremzedelere yardım adı altında yardım topladığı sırada gözaltına alındı.