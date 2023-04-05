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Sahte 'MİT görevlisi' operasyonu... İş insanlarını 15 milyon TL dolandırdılar

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#Sahte MİT'çi#Operasyon#Dolandırıcılık
Sahte MİT görevlisi operasyonu... İş insanlarını 15 milyon TL dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 11:14

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Marmaris Kom Büro Amirliği Marmaris’te büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan çete lideri, üyelerini de 'sizi MİT'e işe aldım' diyerek kandırdı. Sahte MİT'çi çete 'Libya operasyonu için para lazım' deyip 30 iş insanından 15 milyon liralık vurgun yaptı. Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında anlattı...

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Akıllara durgunluk veren operasyon Marmaris KOM Büro Amirliği'nin 6 aylık teknik takibi sonucunda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; çete Marmaris'te bulunan zengin iş insanlarını, otel ve iş yeri sahipleri gibi esnafları hedefine koydu.

Kendilerini emekli kamu görevlisi, MİT görevlisi olarak tanıttılar. Ardından devlet giderleri, şehit ailelerine, dini derneklere, Libya operasyonu için çeşitli envanter masrafı yardımı adı altında para toplamaya başladılar. Ve yaklaşık 30 kişiden 15 Milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi.

Sahte MİT görevlisi operasyonu... İş insanlarını 15 milyon TL dolandırdılar

KOD ADLARI: "MÜŞTEBA" VE "KOMUTAN"

Öte yandan çetenin bu paraların temini için çeşitli elemanlarına "Müşteba", "Komutan" gibi sahte isimler takarak vatandaşların dini ve milli duygularını sömürerek dolandırdıkları belirlendi.

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Emniyetin teknik ve fiziki takibi sonrasında düğmeye basıldı ve operasyon kapsamında örgüt lideri ve iş insanlarını ikna aşaması ve para transferleri konusunda dolandıran 5 kişilik çete yakalandı.

Sahte MİT görevlisi operasyonu... İş insanlarını 15 milyon TL dolandırdılar

ÇETE ÜYELERİ, OPERASYONDA POLİSE İNANMADI

Çete üyelerine operasyon yapıldığı sırada bazı çete üyelerinin kendilerinin MİT üyesi olduğunu söyleyip evlerine polisin giremeyeceği şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda mermi, büyü kitapları, ajandalar, banka dekontları ele geçirildi.

Ayrıca yapılan tespitlerde toplanan paranın örgüt lideri H.H.S.'nin ailesini lüks içerisinde yaşaması için harcadığı saptandı. Çete lideri en son Osmaniye ilinde depremzedelere yardım adı altında yardım topladığı sırada gözaltına alındı.

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#Sahte MİT'çi#Operasyon#Dolandırıcılık

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