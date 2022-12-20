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Sahte mimarın 42 yıllık yalanını memurun şüphesi bozmuş

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#Avni Tekinaslan#Sahte Mimar#Yalan
Sahte mimarın 42 yıllık yalanını memurun şüphesi bozmuş
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Sahte mimar Avni Tekinaslan’ın yalanını, bir ihbarın ardından Antalya Valiliği’ndeki memurun ‘şüphesi’ ortaya çıkarmış. Şüphelenen memur “Gazi Üniversitesi ile iletişime geçeriz” deyince Tekinaslan diplomasının sahte olduğunu itiraf etmiş.

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Antalya’da, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olarak hazırladığı belgeyle tam 42 yıl boyunca kamu ve özel projelerde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan Avni Tekinaslan’ın yakayı nasıl ele verdiğinin detaylarına Hürriyet ulaştı.

GÖREVLİ İTİRAF ETTİRDİ

2022 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir ihbar yapıldı. İhbarda Tekinaslan’ın diplomasının olmadığı bildirildi. CİMER konuyu aynı gün Antalya Valiliği’ne iletti. Tekinaslan’ın özlük dosyası raftan indirilip incelemeye alındı. Görevli memur, dosyada diploma yerine mezuniyet geçici belgesi bulunması ve bazı yazıların çok silik olmasından şüphelendi. Telefonla ulaşılan Tekinaslan, belgede noter onayı olduğunu savundu. Dosya rafa kalktı. Durumdan kuşkulanan aynı memur Tekinaslan’ı bir kez daha arayıp “Doğru söyleyin, Gazi Üniversitesi ile iletişime geçeriz” dedi. Tekinaslan da diplomanın sahte olduğunu kabul etti ve “Beni yakmayın” dedi.

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AYDIN'DA SORUŞTURMA

Tekinarslan'ın Aydın Sultanhisar'daki Kavaklı Camisi'nin restorasyonunu da aldığı ortaya çıktı. Aydın Valiliği de inceleme başlattı. Sahte mimar dün camide inceleme yaparken görüldü.

İKİNCİ MİMAR DA İNCELENİYOR

Tekinarslan'ın itirafı üzerine mezuniyet geçici belgesi Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na gönderildi. İlk incelemede belgenin sahte olduğu tespit edildi. Antalya Valiliği, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, “Gerekli soruşturmayı yapıp savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Artık konu Gazi Üniversitesi ile savcılık arasında” dedi. Soruşturma kapsamında bir başka mimara ait diplomada da mezuniyet tarihi bulunmadığı tespit edildi. Bu kişiyle ilgili de inceleme başlatıldı.

 

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#Avni Tekinaslan#Sahte Mimar#Yalan

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