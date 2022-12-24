‘Sahte mimar’a arşiv taraması

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Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, geçici mezuniyet belgesi hazırlayıp kendisini ‘Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu’ olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili soruşturmasını tamamladı. Tekinaslan’ın kamu ve özel kurumlara ibraz ettiği mezuniyet belgesiyle ilgili arşiv taraması yapan Dekanlık, herhangi bir kayda ulaşamadı. Sonuç Antalya Valiliği ile de paylaşıldı.

RESTORASYON BİLE YAPTI

Tekinaslan, 1980 tarihli mezuniyet geçici belgesiyle içinde akrabalarının da bulunduğu bir inşaat şirketinin mimar kadrosuna dahil olmuş, tam 42 yıl bu meslekten para kazanmış, hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden kamu uygulamaları için yeterlilik belgesi bile almıştı. Antalya ve Aydın dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan ve çok sayıda restorasyon projesinde de yer alan Tekinaslan’ın belgesinden şüphelenen bir memurun ihbarıyla sahtekârlığı ortaya çıkmıştı. İtiraf üzerine mezuniyet geçici belgesi Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na gönderildi. İlk incelemede belgenin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Antalya Valiliği, Tekinaslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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‘İNŞAATTAN ANLARIM’ DEMİŞTİ

Sahtekârlığı anlaşıldıktan sonra Hürriyet’e konuşan Avni Tekinaslan, “İnşaat işlerinden anlarım. Bu yüzden 42 yıl boyunca kimse şüphelenmedi. Çok pişmanım, rezil rüsva

oldum” demişti.