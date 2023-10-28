Sahte mimar Avni Tekinaslan'ın özrü kabahatinden büyük: Asgari ücretle çalıştım, mimar değil şeftim

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BELGEYİ ÖĞRENCİDEN ALDIM

Hürriyet’in ulaştığı resmi ifadede, boşanmış, 3 çocuk sahibi ve emekli olarak kendisini tanıtan Tekinaslan, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne ait mezuniyet geçici belgesini fakültede öğrenci olan bir şahıstan aldığını söyledi. Fakülteden mezun olmadığını kabul eden Tekinaslan, ifadesenin devamında şu itiraflarda bulundu:

PROJELERDE ŞEFLİK YAPTIM

“Ben bu fakülteden mezun olmadım. Bu öğrenci şahsın mezuniyet belgesi düzenlediğini duydum. Şahıs da bana yardım amaçlı bu belgeyi verdi. Bu belgeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hıdırlık Kulesi restorasyonu işinde kullandım. Ancak mimar sıfatıyla herhangi bir belgeye imza atmadım. Şantiye şefi olarak görev yaptım.

MİMAR OLARAK İMZA ATMADIM

Yine bu belgeyi 2018 yılında Antalya Valiliği tarafından yürütülen Selçuklu Av Köşkü restorasyon işinde kullandım. Yine burada da şantiye şefi olarak çalıştım. Hıdırlık Kulesi işinde 4-5 ay çalıştım, asgari ücret aldım. Av Köşkü’nde 3-4 ay çalıştım yine asgari ücret aldım. Her iki projede de mimar sıfatı ile imza atmadım. İşe alınmak için sunduğum belgeye ihtiyaç yoktu. Ben sadece şantiye şefi olarak çalıştım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum.”

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MİMARLARDAN SUÇ DUYURUSU

Bu arada Mimarlar Odası Antalya Şubesi de Tekinaslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Mimar olmadığı halde sahte belge ile mimarlık yapan, mimarlık unvanını kullanan ve bu unvanla haksız kazanç elde eden şüpheli hakkında, resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve unvan gaspı suçlarından soruşturma yürütülerek hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.”

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NE OLMUŞTU?

Avni Tekinaslan, mezuniyet tarihi 1980 olan sahte mezuniyet geçici belgesiyle içinde akrabalarının da bulunduğu bir inşaat şirketinin mimar kadrosuna dahil oldu. Bu belge ile Antalya ve Aydın dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Son olarak Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda şantiye şefi olarak görev aldı.

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DOSYA RAFTAN İNDİ

Ancak 2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir ihbar yapıldı. İhbarda kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olarak tanıtan Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu vurgulandı. CİMER konuyu aynı gün Antalya Valiliği’ne iletti. İlgili birimler Tekinaslan’ın özlük dosyasını raftan indirip belgeleri incelemeye başladı.

DEKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İncelemeyi yapan memur dosyada diploma yerine mezuniyet geçici belgesi bulunması ve bazı yazıların çok silik olmasından şüphelendi. İddia önce Tekinaslan’a telefonda soruldu. Tekinaslan iddiayı reddetti ve belgede noter onayı olduğuna dikkat çekti. Dosya önce rafa kalktı ancak olaydan kuşkulanan aynı memur Tekinaslan’ı bir kez daha arayıp “Doğru söyleyin aksi takdirde Gazi Üniversitesi ile iletişime geçeriz” deyince Tekinaslan diplomasının sahte olduğunu kabul etti ve “Beni yakmayın” diyerek ihbarla ilgili soruşturma açılmasını engellemeye çalıştı. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ise “Fakültemiz Bölümlerine kayıt tarihleri 2000 yılı öncesi öğrencilerle ilgili yapılan arşiv taramalarında 11632… T.C. Kimlik numaralı Avni Tekinaslan’a ait herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır” bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.