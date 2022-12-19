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Sahte mimar Avni Tekinaslan'a bir soruşturma daha! Gazetecileri görünce bölgeden uzaklaştı

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#ANTALYA#Aydın#Mimar
Sahte mimar Avni Tekinaslana bir soruşturma daha Gazetecileri görünce bölgeden uzaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 17:41

Antalya Valiliği, geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan ile ilgili idari soruşturma başlattı. Avni Tekinaslan ise, bugün Aydın'da restorasyonu yapılan camiye gitti. İnceleme sonrası gazetecileri karşısında gören Tekinaslan hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Öte yandan Aydın Valiliği de Tekinaslan hakkında inceleme başlattı.

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Kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.

Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi.

Sahte mimar Avni Tekinaslana bir soruşturma daha Gazetecileri görünce bölgeden uzaklaştı

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Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

AYDIN'DA CAMİ RESTORASYON ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Antalya'da geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel ve kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan'ın, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı Camisi'nin restorasyon işini aldığı ortaya çıktı. Antalya Valiliği'nin ardından Aydın Valiliği de Tekinaslan hakkında inceleme başlattı.

Sahte mimar Avni Tekinaslana bir soruşturma daha Gazetecileri görünce bölgeden uzaklaştı

Öte yandan Avni Tekinaslan, bugün AYDIN Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB) restorasyonu yapılan camiye gitti.

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GAZETECİLERİ GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Tekinaslan, YİKOB yetkilileri ile birlikte restorasyonu 1 milyon TL olacağı belirtilen camide incelemelerde bulundu.

Sahte mimar Avni Tekinaslana bir soruşturma daha Gazetecileri görünce bölgeden uzaklaştı

İnceleme sonrası gazetecileri karşısında gören Tekinaslan, soruları cevapsız bırakıp, hafif ticari aracına binerek, uzaklaştı.

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