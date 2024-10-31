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Sahte madeni avro basılan atölyeye baskın; 6 gözaltı

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#İstanbul#Sahte Euro#Madeni Sahte Euro
Sahte madeni avro basılan atölyeye baskın; 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 21:59

Edirne polisinin İstanbul’da bir atölyeye yaptığı baskında çok sayıda sahte para yapımında kullanılan materyal, lazer kesim cihazı, pres makinesi ile 947 adet sahte 2 avro madeni para ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kentte piyasaya sahte 2 avro madeni para sürüldüğü belirlendi. Polis, yaptığı çalışmada sahte paraların İstanbul’da bir atölyede üretilip, dağıtımının yapıldığını tespit etti. 

Sahte madeni avro basılan atölyeye baskın; 6 gözaltı

İstanbul’daki atölyeye baskın yapan polis, çok sayıda sahte para yapımında kullanılan materyal, lazer kesim ve pres makinesi ele geçirildi. Atölyede yapılan aramada, 947 adet sahte 2 avro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, kısmi 6 avro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda ve farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı, kompresörlü pres makinesi, metal delmeye yarayan matkap makinesi ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Edirne'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte madeni avro basılan atölyeye baskın; 6 gözaltı

Sahte madeni avro basılan atölyeye baskın; 6 gözaltı

 

 

 

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#İstanbul#Sahte Euro#Madeni Sahte Euro

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