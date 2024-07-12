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Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Sahte Kart
Sahte kurum kartı düzenleyenler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 17:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın ismini kullanarak kimlik kartları düzenleyen kişilerin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız.

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Sahte Kart

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