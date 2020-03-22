Sahte koronavirüs hapının reklamını yapan ünlü isimlere soruşturma

Ünlü isimler "koronavirüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Oysa koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir ilaç bulunmuyor.

SEDA SAYAN'IN İDDİALARINA YALANLAMA

Vitaminin reklamını yapan ünlü isimlerden Seda Sayan, “Eczane satışı onaylı bir ilacın tabii reklamını yaparım” derken İstanbul Eczane Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise “Asla eczanelerimizde böyle bir ürünümüz yoktur. Çok ciddi boyutta sahtekarlık” yanıtını vermişti.



SORUŞTURMA AÇILDI



Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlattı.