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Sahte korona ilacına baskın

#Sahte Korona İlacı#Baskın#Çete
Sahte korona ilacına baskın

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da bir çetenin sahte ilaç yaparak piyasaya sürdüğü yönünde ihbar aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, çetenin Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy’de 6 adreste faaliyet yürüttüklerini belirledi. Sahte ilaçların internet üzerinden piyasaya sürüldüğü saptandı. Sahte ilaçların üretildiği imalathanenin de belirlenmesiyle başlatılan operasyonda 5 çete üyesi yakalandı.

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Aramalarda, 360 milyon lira değerinde, aralarında COVID-19, kanser ve şeker hastalığında kullanılan 950 bin tablet sahte ilaç, 500 bin boş kutu, binlerce prospektüs ve 150 litre kimyasal madde ele geçti. Ayrıca, vitamin, cinsel performans arttırıcı haplar ve yoğun bakım ürünleri de bulundu. İlaçlar arasında hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu da belirtildi.

Sahte korona ilacına baskın

GECEKONDUDA DEPOLAMIŞLAR

Çetenin ürettikleri sahte ilaçları piyasaya sürebilmek için sahte sertifika oluşturdukları tespit edildi. Üretim aşamasında kendilerini korumak için özel kıyafetler giydikleri anlaşılan çetenin sahte barkodlar oluşturduğu anlaşıldı. İlaç alan kişilerin sahte barkodları okuttuklarında ilaç firmalarının internet sitelerine yönlendirildiği belirtildi. İlaçların da gecekondu mahallelerinde kiralanan evlerde depolandığı ortaya çıktı.

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#Sahte Korona İlacı#Baskın#Çete

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