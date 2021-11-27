Sahte korona ilacına baskın

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Aramalarda, 360 milyon lira değerinde, aralarında COVID-19, kanser ve şeker hastalığında kullanılan 950 bin tablet sahte ilaç, 500 bin boş kutu, binlerce prospektüs ve 150 litre kimyasal madde ele geçti. Ayrıca, vitamin, cinsel performans arttırıcı haplar ve yoğun bakım ürünleri de bulundu. İlaçlar arasında hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu da belirtildi.

GECEKONDUDA DEPOLAMIŞLAR

Çetenin ürettikleri sahte ilaçları piyasaya sürebilmek için sahte sertifika oluşturdukları tespit edildi. Üretim aşamasında kendilerini korumak için özel kıyafetler giydikleri anlaşılan çetenin sahte barkodlar oluşturduğu anlaşıldı. İlaç alan kişilerin sahte barkodları okuttuklarında ilaç firmalarının internet sitelerine yönlendirildiği belirtildi. İlaçların da gecekondu mahallelerinde kiralanan evlerde depolandığı ortaya çıktı.