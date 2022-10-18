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Sahte kimlikle İran'dan gelen PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Havalimanı#PKK#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 11:08

Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan 'Kendal Numan Amed' kod adlı PKK'lı terörist Serhat Özel'i İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Serhat Özel'in HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı ve terör örgütü PKK'nın lider kadrosundan Duran Kalkan tarafından Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik ortak yürüttükleri çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde 'Kendal Numan Amed' kod adını kullandığı belirlenen ve kimliği tespit edilen Serhat Özel'in İran Tahran Havaalanı'nda İstanbul Havalimanı'na geleceğini tespit etti.

Sahte kimlikle İrandan gelen PKKlı terörist İstanbul Havalimanında yakalandı

Şüpheli hakkında yapılan incelemede, Serhat Özel'in 2015 yılında PKK'ya katılmak için Almanya'dan örgütün kırsal alanına katıldığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde eğitim komitesi üyesi Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı belirlendi.

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Örgütün sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde TİM komutanlığı yapan terörist Serhat Özel'in ayrıca sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan tarafından, özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ortaya çıktı.

Sahte kimlikle İrandan gelen PKKlı terörist İstanbul Havalimanında yakalandı

Suriye'ye bazı ülkeler tarafından kamyonlarla gönderildiği değerlendirilen havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4, C4, fünye gibi malzemelerin bulunduğu sözde 'Cephane' biriminde faaliyet yürüten şüpheliyi takibe alan ekipler, Serhat Özel'in sahte kimlik ve pasaportla Kazakistan'a, oradan tekrar İran'a girişi yaptığını tespit etti.

İran Tahran Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelen zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte kimlikle İrandan gelen PKKlı terörist İstanbul Havalimanında yakalandı

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#İstanbul Havalimanı#PKK#Terörist

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