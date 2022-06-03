Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sahte kimlikle dünyayı dolaştı, Kuşadası'nda polise takıldı

#Aydın#Kuşadası#Sahte Kimlik
Sahte kimlikle dünyayı dolaştı, Kuşadasında polise takıldı

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimliklerle çok sayıda ülke dolaşan şahıs son olarak geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, İsveç’te 2013 yılında resmi nikahlı eşini öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsveç Vstertlje doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan B.N.I’nın (38), sahte kimlikle çeşitli ülkelere gittiğini ve son olarak da Türkiye'ye gelerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, şahsı Camikebir Mahallesi Öğe Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I, gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan şahıs hakkında ibraz ettiği ehliyetin de sahte olmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Kuşadası#Sahte Kimlik

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp