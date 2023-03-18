Sahte kimlikle 3 milyon 711 bin TL'lik kredi vurgununa 7 tutuklama

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkaları adına sahte kimlik düzenleyerek bankalarda hesap açıp usulsüz kredi çektiği tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin düzenledikleri sahte kimliklerle 27 ilde bankalardan 47 vatandaş adına toplam 3 milyon 711 bin lira kredi çektikleri tespit edildi.

Polis, Denizli merkezli İstanbul ve Kırklareli'de önceki gün yaptığı eş zamanlı operasyonla Aydın P. (61), Haydar K. (62), Nihat B. (52), Bilal O. (64), Tuncay K. (45), İdris T. (26) ve Olcay G.’yi (51) gözaltına aldı.

Denizli'ye getirilen 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.