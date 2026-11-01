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Sahte kazalarla 260 milyon liralık vurgun: 11 ildeki operasyonda 21 kişi cezaevine gönderildi

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#Sahte Kaza Dolandırıcılığı#Sigorta Şirketleri Vurgunu#Batman Operasyon
Sahte kazalarla 260 milyon liralık vurgun: 11 ildeki operasyonda 21 kişi cezaevine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 13:03

Kamera kaydı bulunmayan noktalarda kaza kurgulayıp sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik Batman merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 21'i tutuklandı, 22'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, kentte 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazası incelemeye alındı.

Sahte kazalarla 260 milyon liralık vurgun: 11 ildeki operasyonda 21 kişi cezaevine gönderildi

Kazaların bir kısmının kurgulandığı, kamera kaydı bulunmayan yerlerde gerçekleştiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketleri bulunduğu ve şüpheli araç devirleri yapıldığı tespit edildi. İncelemelerde, bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü hareket ettiği değerlendirildi.

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Sahte kazalarla 260 milyon liralık vurgun: 11 ildeki operasyonda 21 kişi cezaevine gönderildi

Şüphelilerin, kaza fotoğraflarının inandırıcı olması için ayrıntılı hazırlık yaptığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden alınan şüpheli kaza tutanaklarının incelenmesi sonucu, 8 sigorta şirketinin bu yöntemle yaklaşık 260 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Sahte kazalarla 260 milyon liralık vurgun: 11 ildeki operasyonda 21 kişi cezaevine gönderildi

65 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Batman merkezli 11 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sahte kazalarla 260 milyon liralık vurgun: 11 ildeki operasyonda 21 kişi cezaevine gönderildi

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden, örgüt lideri ve yöneticileri olduğu öne sürülen S.A., E.B., B.A. ve M.Y.'nin de aralarında olduğu 21'i tutuklandı. Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Sahte Kaza Dolandırıcılığı#Sigorta Şirketleri Vurgunu#Batman Operasyon

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