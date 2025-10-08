×
Sahte kan raporu operasyonunda 42 kişiye gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 20:34

Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıktığı için para cezası alıp ehliyetine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı olduğu ileri sürülen 42 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

Ekiplerce, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan verdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Haklarında sürücü belgelerine belirli süreyle el konulan ve idari para cezası uygulanan şahısların, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla şüpheli şahıslarla irtibata geçerek, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik 7-8 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, toplam 42 şüpheli şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.​​​​​​​

 

