Sahte kamu görevlilerine operasyon... Hazine arazilerinin satışı ve adli sicil kayıtlarını sildireceklerini iddia etmişler

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak hazine arazilerinin satışları yapacakları, adli sicil kayıtlarını sildirecekleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayacakları gibi vaatlerde bulunarak haksız kazanç elde eden şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu A.D ve N.D isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.