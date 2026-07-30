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Sahte jandarma kontrol noktası oluşturup kilolarca altın ve 2 milyon lirayı gasbettiler

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#Jandarma#Şanlıurfa#Kontrol Noktası
Sahte jandarma kontrol noktası oluşturup kilolarca altın ve 2 milyon lirayı gasbettiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 12:28

Şanlıurfa’da jandarma kıyafeti giyip, sözde kontrol noktası oluşturup altın sevkiyatı yapan aracı durduran kişiler, yaklaşık 13 kilo altın ile 2 milyon TL'yi gasbetti. 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, gece geç saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı D400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler, sözde kontrol noktası oluşturup içinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.’nin bulunduğu 34 DLL 01 plakalı aracı durdurdu.

Sahte jandarma kontrol noktası oluşturup kilolarca altın ve 2 milyon lirayı gasbettiler

Jandarma kıyafeti giyen şüpheliler, havaya ateş açarak durdurdukları araçta bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile yaklaşık 2 milyon TL'yi gasbetti. Şüpheliler, Bahattin D., Mehmet A. ve Ali M.’yi bıçakla yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Sahte jandarma kontrol noktası oluşturup kilolarca altın ve 2 milyon lirayı gasbettiler

Olayın ardından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı. Araç, kriminal incelemelerin sürdürülmesi amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü.

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Sahte jandarma kontrol noktası oluşturup kilolarca altın ve 2 milyon lirayı gasbettiler

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibinin katılımıyla yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini yaklaşık 4 saat içinde tespit etti. Mardin ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Olayla ilişkin soruşturma sürüyor. 

Sahte jandarma kontrol noktası oluşturup kilolarca altın ve 2 milyon lirayı gasbettiler

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#Jandarma#Şanlıurfa#Kontrol Noktası

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