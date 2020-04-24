Sahte izinle seyahat denetimi

İller arası yolculuk için vatandaşların ‘seyahat izin belgesi’ alması zorunluluğu getirildi.

Ağrı’ya sahte seyahat izin belgesiyle yolculuk eden 47 kişiye 392’şer lira cezai işlem uygulandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “5 yolcu, yaklaşık 400 ile 500 lira arası otobüs bileti dışında, İstanbul’da otogardaki görevliye 100’er lira seyahat izin belgesi için ücret ödediklerini beyan etmiştir” denildi.

283 BİN 500 LİRA CEZA

Erzurum’da polis tarafından kentin girişlerinde yapılan kontrollerde, 90 kişinin, seyahat izin belgelerinin sahte olduğu belirlendi. 90 kişiye, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 90 kişiye toplam 283 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.