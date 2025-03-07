Sahte istismar raporu çıkaran profesöre 25 yıl hapis

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Tüm tarafların dinlendiğini ve dosyanın tamamlandığına kanaat getiren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Süleyman Salih Zoroğlu hakkında ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 14 yıl 22 gün hapis, Ali Mirza K., Dila B. ve Elanur C. isimli çocuklara yönelik ‘Çocuğa karşı eziyet’ suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis, Cevdet C.’ye yönelik ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis, ‘Şantaj’ suçundan 10 ay 4 gün hapis, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 10 ay hapis olmak üzere toplam 25 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti Zoroğlu’na yardım ettiği öne sürülen sanık Ahmet Aktaş hakkında ise, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezası, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve Ali Mirza K. isimli çocuğa yönelik ‘Çocuğa karşı eziyet’ suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezasına hükmetti. Tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül’ün ise tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.