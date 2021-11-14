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Sahte imza tartışması mahkemelik oldu! Babasından oğluna korkunç tuzak

#Sahte İmza#Son Dakika#Dolandırıcılık
Sahte imza tartışması mahkemelik oldu Babasından oğluna korkunç tuzak

Denizli’de iş insanı M.D. (53), aralarında sorun bulunan oğlu İ.S.D.’nin (28) imzasını taklit edip hazırladığı 60 ve 70 bin TL’lik iki senede, imza atıp ödemediği gerekçesiyle icra işlemi başlattı. Otomobili haczedilen İ.S.D.’nin suç duyurusunda bulunmasının ardından yapılan kriminal incelemede, imzaların kendisine ait olmadığı tespit edilince baba M.D. hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’kamu kurum ve kuruşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Olay, nisan ayında İ.S.D.’nin otomobiline haciz işlemi yapılmasıyla ortaya çıktı. Fırın işleten iş insanı M.D. iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden sorun bulunan pastane sahibi oğlu İ.S.D.’nin imzasını taklit edip, 60 bin ve 70 bin lira değerinde iki ayrı senedi imzaladı. M.D., ardından senetler ödenmediği gerekçesiyle oğlu hakkında icra işlemi başlattı, oğlunun otomobiline haciz kararı aldırıp yediemin otoparkına çektirdi.

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Otomobili haczedilen İ.S.D. senetlerdeki imzaların kendisine ait olmadığı, taklit edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında senetlerdeki imzalar kriminal incelemeye alındı. İncelemede imzaların İ.S.D.’ye ait olmadığı taklit edildiği belirlendi. Bunun üzerine savcılık M.D. hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

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Soruşturma aşamasında ifadesi başvurulan M.D. imzaların oğluna ait olduğunu belirtip, "Sahtecilik yapmaya veya başka şekilde haksız para kazanmaya ihtiyacım yoktur. Alın teriyle çalışarak milyonlarca değerinde taşınmaz, onlarca çalışana ulaştım. Maddi durumum oldukça iyidir. Oğlum sahteciliği kendisi yapmakta ve bana iftira atmaktadır. Ben de kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Kendisine icra takibi başlattığım ve annesine karşı boşanma davası açtığım için kızgınlıkla şikayette bulunmuştur. Oğlum farklı farklı imzalar kullanarak, kötü niyetli olarak beni şikayet etmiştir. Farklı imzalar kullanarak beni dolandırmaya çalışan oğlumdan şikayetçiyim. Senetlerdeki imzalar oğluma aittir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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