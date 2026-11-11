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Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu

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#Suç#Yasa Dışı Bahis#Sahte İlanlar
Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 10:41

Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK koordinesinde 14 il merkezli yürütülen operasyonlarda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve tefecilik yaptıkları belirlenen 112 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar liralık devasa para hareketliliği tespit edilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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İçişleri Bakanlığı, jandarma ve MASAK iş birliğiyle yürütülen dev operasyonun sonuçlarını paylaştı. Sosyal medyada sahte ilanlar veren, kişisel verilere sızan ve yüksek faizle tefecilik yapan organize suç ağına yönelik 14 kentte düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 112 zanlı yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“14 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık, Siber Güvenlik ve Tefecilik Operasyonlarında 112 Şüpheli Yakalandı”

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

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Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu

Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu


Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Sahte ilanlar, yasa dışı bahis ve tefecilik… MASAK raporu deşifre etti: 22 milyarlık kara para trafiği durduruldu

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#Suç#Yasa Dışı Bahis#Sahte İlanlar

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