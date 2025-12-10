Sahte ilanla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin, sosyal medya üzerinden TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ile 15 bin TL nakit paraya el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.