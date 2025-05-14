Sahte ilaç tehdidi artıyor

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Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, sahte ilaçta suç oranının yüzde 38 arttığını açıkladı. Bu konuda 683 internet linkinin, 344 sayfalık rapor ile Sağlık Bakanlığına gönderildiğini belirten Üney, 14 Mart Bilimsel Eczacılık Günü’nde şunları söyledi:

“Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne çok hızlı ulaşılıyor. Ancak bu ürünlerin güvenilir olup olmadığı çoğunlukla sorgulanmıyor. Sosyal medya ve e-ticaret kanallarının yeterince denetlenmemesi sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu. Sahte ilaçlar, küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uluslararası kuruluşlar tarafından bu alanda rapor edilen toplam suç sayısı 2021’e göre yüzde 38’lik bir artış gösterdi.

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‘YAN ETKİ RİSKİ YÜKSEK’

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, sosyal medya fenomenleri tarafından reklam yolu ile tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, internetten satılan bu tarz ilaç benzeri ürünlerin, etiketinde yazan içeriğe de sahip olmadığını gösteriyor. Hatta bazılarında hiç olmaması gereken zararlı ve yasaklı maddelerin bulunduğunu ortaya koyuyor.

Doğal veya bitkisel olarak ifade edilen bu ilaç benzeri sağlık ürünlerinin de bilimsel veriler ışığında, kontrollü bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yüksek dozda alınan bir vitamin veya bilinçsizce kullanılan bir bitkisel takviye; özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için çok ciddi yan etkilere yol açabilir. Daha da önemlisi bu ürünler, hastalarımızın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşime girerek tedavilerini olumsuz etkileyebilir, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. İnternetten satışta büyük sorun var. Kanser, cinsel sağlık ve zayıflama konularında satılan ilaçlarda sahtecilik daha çok. Üç ay önce bir çalışma başlattık. Bu konuda 683 internet linki, 344 sayfalık raporu Sağlık Bakanlığına gönderdik.

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‘KENDİ İLACIMIZI ÜRETMELİYİZ’

Dünyada yaşanan son gelişmeler, ilaç sektörünün de yeni bir döneme girdiğini işaret ediyor. ABD-Çin çekişmesi, küresel tedarik zincirlerinin aşırı merkezileşmesinin yarattığı riskleri açıkça ortaya koydu. ABD Başkanı Trump, önceki gün ABD’de ilaç fiyatlarını yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürecek kararnameye imza attığını duyurdu. Yani kartlar yeniden karılacak. Yaşanan ticaret savaşlarının ilaç sektörünün maliyetlerinin yükselmesine, tedarik zincirlerinin bozulmasına ve küresel ölçekte ilaca erişim sorunlarının baş göstermesine neden olacağı görülüyor. Bunun için her zaman söylediğimiz gibi ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak ülkemizin stratejik, ekonomik ve sağlık politikalarının merkezinde yer almalıdır. Ülkemiz, kendi ilacını üretme kabiliyetini artırmak ve uluslararası rekabette yerini güçlendirmek zorundadır. İlaç, savunma kadar önemli.”