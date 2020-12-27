‘Sahte içkiye karşı acil önlem alınmalı’

Ağbaba düzenlediği basın toplantısında, oluşturdukları komisyonun ölümlerin meydana geldiği şehirlere giderek hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştüğünü, sahte içkiden dolayı vücudunda kalıcı hasar oluşan hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

En son Bursa’da altı vatandaşın hayatını kaybettiğini, tedavisi süren 11 vatandaştan beşinin durumunun ağır olduğunu kaydeden Ağbaba, emniyet birimleri dışında herhangi bir yetkilinin veya siyasi iktidarın bir açıklama yapmadığını savunarak, “Ne sahte içkinin engellenmesine yönelik bir acil eylem planı yapıldı ne de başka bir tedbir alınabildi” dedi.

Sahte içki tüketimdeki artışın en önemli sebebinin içki fiyatlarında özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü artış olduğunu belirten Ağbaba, Türkiye’nin, milli gelirine göre dünyada alkollü içeceklerin en pahalı satıldığı ülke olduğunu kaydetti.