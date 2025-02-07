‘Sahte içkinin kökü’ne bandrollü takip

Haberin Devamı

Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle genel olarak etil alkollerin 250 litre ve altında ambalajlı, 250 litre üstü hacimlerde ise kap veya tankerlerle piyasaya arz edilmesi öngörüldü. Tebliğde, ambalajlı etil alkollerde ambalaj ve kaplara, güvenlikli bandrol uygulanması ve uygulanan bandrollere aktivasyon işlemi yapılması da öngörülüyor. Üretici ve ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal edecekleri etil alkollerde kullanacakları bandrolleri Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TADAB) izniyle, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilen firmadan temin edecekler.

İZLEME SİSTEMİ KURULACAK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce, Etil Alkol İzleme Sistemi (EİS) de kurulacak. Ambalaj ve kaplı etil alkoller, Darphane’nin bandrollerin niteliğine ve uygulama şekline ilişkin usul ve esasların yayımlandığı tarihi takip eden altmış günden sonra, tankerler ile arz edilen etil alkoller ise 01.01.2026 itibarıyla bandrolsüz olarak piyasaya arz edilemeyecek.