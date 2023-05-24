Sahte içkiden zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı; baba ve 2 oğlu gözaltına alındı

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Olay, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi’nde meydana geldi. İçki içtikten sonra rahatsızlanan Mustafa Şimşek, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Şimşek, yoğun bakıma alındı. Yakınları polisi arayarak Şimşek’in sahte içkiyi Murat T.’den aldığını söyledi. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği öne sürülen adrese baskın yaptı. Adresteki buzdolabında 30 şişe sahte içki ele geçirildi. Şüpheliler Bahri T., kardeşi Zübeyir T. polise içkileri kendilerinin tükettiğini söyledi.

DAİREYİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Kardeşlerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Aramada kardeşlerden birinin cebinden çıkan dairenin anahtarıyla alt kata inen ekipler, şişelenmek üzere hazırlanan litrelerce sahte içki ve etil alkol buldu. Bu sırada kardeşlerin babası Murat T.’nin polis baskını sırasında imalathane gibi kullanılan dairede bulunduğu, polisin geldiğini fark edince 2’nci kat balkonunda atlayarak kaçtığı belirlendi. Bahri T. ve Zübeyir T. ile çağırdıkları babası Murat T. gözaltına alındı.

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AYNI SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI

Polisin imalathane olarak kullanılan daireye yaptığı baskında; 392 litre sahte içki, 320 litre etil alkol, 447 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Murat T. ve oğullarının daha önce de aynı suçtan poliste kaydı olduğu belirtildi. (DHA)