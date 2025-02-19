Sahte içkiden ölümlere filyasyon önlemi

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Ankara’da sahte içki tüketimine bağlı olarak 59 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak sayılar günlük değişiyor. Sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik başlatılan soruşturmada, 28 şüpheli tutuklanırken, 25 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Savcılık, şüphelilerin telefonlarını incelemeye alarak son görüşme yaptıkları kişileri tespit etti. Oluşturulan filyasyon ekibi şüphelilerle son temas kuran kişileri arayarak, alkol alıp almadıklarını sordu.

34 KİŞİYE ULAŞILDI

Görüşmelerde, şüphelilerden alkol alıp kullanan vatandaşlara, ‘kullandıkları alkolün sahte olduğu bu nedenle bir sağlık kurumuna başvurmaları’ önerisi yapıldı. Filyasyon ekibinin, çalışmaları sonucu şu ana kadar şüphelilerle, temas kuran 34 kişiye ulaşıldığı bildirildi. Filyasyon ekibi, şüphelilerle temas kuran 34 kişinin çevresinde bulunan ve temin edilen sahte alkolü kullanan kişilere de ulaşarak uyarılarda bulundu. Savcılık talimatıyla oluşturulan filyasyon ekibinin içinde emniyet ve jandarma görevlilerin bulunduğu belirtildi.

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‘Kaçakçılık’ ve ‘olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla sürdürülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporlarının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Tutuklanan şüpheliler, ‘satıcı değil, içici oldukları’ yönünde savunma yaparak hakkındaki suçlamaları reddetti. Şüpheli Veysel K. ifadesinde, “Celalettin Rumi’yi 15 yıllık arkadaşım olması sebebiyle tanırım. Dün kendisini aradığımda telefonu açmadı. Ben bu şahsa hiçbir şekilde ikram olarak veya para karşılığında ürettiğim alkollerden vermedim. Ben ürettiğim alkollü içkileri sadece kendim tüketirim. Arkadaşımın vefatından dolayı hiçbir sorumluluğum yoktur” dedi.

İNTERNETTEN TEMİN EDİLİYOR

Sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkolü bir internet sitesi üzerinden temin ettiğini anlatan şüpheli Yusuf Kenan K. de, “Fırat Yanık isimli şahıs arkadaşım olur. 1 Şubat günü vefat ettiğini öğrendim. İkametimde yapılan aramada ele geçirilen bazısının içerisinde benim yapmış olduğum alkolün bulunduğu şişeler ve bidonlar bana aittir. Yapmış olduğum alkollere kattığım etil alkolü, ismini şuan hatırlamadığım internet sitesinden temin ediyorum. Temin ettiğim etil alkolü rakı yapıyorum. Yaptığım bu rakıyı kendim tüketiyorum” iddiasında bulundu.

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Şüpheli Şahin D. ise ifadesinde “Ben yaklaşık 2 sene önce kaçak alkol üretiyordum. Bunla alakalı olarak daha öncesinde hakkımda işlem yapıldı. Etil alkol malzemelerini hatırlamadığım internet sitesi üzerinden satın alıyordum. Yapmış olduğum alkolü kimseye satmadım” diye konuştu.

FİLYASYON EKİBİ NEDİR

Filyasyon çalışması, COVID-19 pandemisi döneminde sık sık gündeme gelmişti. Sağlık Bakanlığı, filyasyonu şöyle açıklanıyor: “Saha incelemesi / filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve / veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.”