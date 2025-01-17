Sahte içkiden ölümler artıyor

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İSTANBUL’da, 13 Ocak 2025’te Bakırköy’de Gültekin Memecan (62) ile Başakşehir’de Türkmenistan uyruklu Agajan Başımov (34) kullandıkları sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren sahte içkiden zehirlenerek ölenleri sayısı her geçen gün artarak devam etti. 4 günde sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 86’ya ölenlerin sayısı ise 33’e yükseldi. Hastanede tedavi gören 48 kişiden 3’ü entübe edildi. 2 kişinin ise hastaneden kaçtığı öğrenildi.

BASKINLAR YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tekel bayi ve içki satan işletmelerdeki denetimlerini artırdı. 15 Ocak’ta düzenlenen operasyonlarda 32 bin 800 litre sahte alkol ve içki ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda 227 dolu sahte içki şişesi ve 1 damıtma kazanı bulundu. 13 Ocak’ta ölen Agajan Başımov’a kaçak içkiyi satan, Agazhan Ovezov ile Amangul Douranova, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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20 TL KÂR EDİYORMUŞ

Agazhan Ovezov ifadesi ortaya çıktı. Ovezov özetle şunları söyledi: “Fırında, Fatih’te bir tekel bayiden aldığım kaçak votkaları da satarım. Haftada 1 kere gidip 15-20 adet tanesi 80 TL’den pet şişelere konulmuş kaçak votka alırım. Kaçak votkaları fırın olarak kullandığım işletmede Türkmenler ve Özbeklere 100 TL karşılığında satarım. Kendim kaçak içki üretmem. En son 3-4 gün önce 40 şişe kaçak votkayı onlardan aldım. Sadece bildiğim insanlara satış yaparım.”