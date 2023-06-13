Sahte içkiden ölüme müebbet hapis talebiyle dava

Haberin Devamı

Özcan Mucuk, geçen yıl 5 Mayıs'ta pavyona dönüştürülen gecekondunun önünde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mekan sahibi tutuklu Bekir Eken (49), Ozan İleri (30) Saniye Z. (24) ve Ebru T. (29) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir Eken ve Ozan İleri tutuklandı, Ebru T. ve Saniye Z., adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Bekir Eken'in etanol ve su karışımı ile yaptığı alkollü içeceğe diğer şüphelilerle birlikte ilaç etken maddesi içeren toz attıkları ve Özcan Mucuk'a içirdikleri belirtildi. Şüphelilerin, sağlık için tehlikeli madde niteliğinde imal ettikleri alkollü içeceğin içine ilaç etken maddesi içeren tozu döküp, 'ne olursu olsun' düşüncesiyle maktule içirdikleri ve ölümüne neden oldukları aktarıldı. Şüphelilerin Özcan Mucuk'un kredi kartlarından farklı miktarlarda para çektiği de belirtildi.

Haberin Devamı

Mekan sahibi tutuklu Bekir Eken ve Ozan İleri ile tutuksuz Saniye Z. ve Ebru T. hakkında 'kasten öldürme', 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma', 'sağlık için tehlikeli madde temin etme ve birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından müebbet ile 41'er yıl hapis cezası talep edilerek, dava açıldı.