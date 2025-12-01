Sattığı sahte içkiyle ölüme neden olmuştu, kendini böyle savundu: 'Bunu sat, çocuğunu tedavi ettir' dediler

Haberin Devamı

Bahçelievler’de 10 Aralık 2024te saat 10.00 sıralarında alkol zehirlenmesi şüphesiyle yapılan ihbar üzerine Beşir Çayıroğlu (59) hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Çayıroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüpheli David Buskazade’nin Bahçelievler’de bir mobilyacıda çalıştığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada, 2 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde sahte içki ele geçirildi. Dosya tamamlandıktan sonra iddianame düzenlendi.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Adli Tıp Kurumu tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporda ise, Çayıroğlu’nun metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. İddianamede sanığın ifadesine de yer verildi. Buskazade ifadesinde, "Bu alkolü defalarca içtim, sadece halsizlik hissettim, kimseye satmak için getirmedim. Beşir Çayıroğlu’nun benim yüzümden öldüğünü düşünmüyorum" dedi. Ayrıca iddianamede, Buskazade’den alkol aldığı belirtilen Mehmet A.'nın da 8 Aralık 2024’te yaşamını yitirdiği, bu ölüme ilişkin soruşturmanın ayrı dosyada sürdüğü kaydedildi. Savcılık, Buskazade hakkında iddianamede 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'BEŞİR’E ALKOL SATMADIM SADECE BERABER İÇTİK'

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık David Buskazade ile Beşir Çayıroğlu’nun müşteki eşi ve 5 çocuğuyla sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Buskazade, "Ben 2005 yılında çalışmak için Türkiye’ye geldim. Rahmetliyi otopark sahibi olması nedeniyle tanıyorum. Ben Beşir’e alkol satmadım. Sadece onunla bir defa oturup alkol içtik o kadar. Birini zehirleyerek öldürdüğüm iddialarını kabul etmiyorum. Gürcistan’da tedavi gören oğlumun, masraflarını çıkarmak için akrabalarım bana alkol gönderip, 'Bunu sat, çocuğunu tedavi ettir' dediklerinde, isteyenlere alkol veriyordum" dedi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İlk duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Buskazade’nin maktul Çayıroğlu’na sahte alkol sattığını, bu satışın uzun bir süre devam ettiğini, maktulün evinde bulunan sahte alkol şişeleriyle sanığın evinde bulunan alkol şişelerinin aynı olması ve diğer hususları da gözönünde bulundurdu. Savcı sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanığın mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.