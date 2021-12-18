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Sahte içkiden ölmüştü... Damadı böyle açıkladı: İçine tiner koymuşlar

#Hasan Sülek#Sahte İçki#Süleyman Belen
Sahte içkiden ölmüştü... Damadı böyle açıkladı: İçine tiner koymuşlar

Antalya'da arkadaşının getirdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan ve hastanede kurtarılamayan 4 çocuk babası Hasan Sülek'in (62) damadı Süleyman Belen, "Uzmanlar inceledi. Viskinin içine tiner koymuşlar" dedi.

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Olay, 12 Aralık Pazar günü, Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının getirdiği sahte içkiyi tüketen Hasan Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşayıp, fenalaşınca yakınları tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, evli ve 4 çocuk sahibi Sülek, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sülek'in cenazesi, otopsinin ardından kardeşi ve damadına teslim edildi.

Hasan Sülek'in damadı Süleyman Belen, yaşananların cinayetten farksız olduğunu söyledi. Kayınpederinin tükettiği viskiyi uzman ekiplerin incelediğini belirten Belen, "Uzmanlar, bize 'Viskinin içine tiner koymuşlar' bildiriminde bulundu" diye konuştu. 

Hasan Sülek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'nın Bozkır ilçesine götürüldü.

1 AYDA 3 ÖLÜM

Öte yandan Manavgat'ta, son 1 ay içinde 6 kişi, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle devlet hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olanlardan biri 11 Aralık, diğeri 16 Aralık'ta yaşamını yitirdi. 12 Aralık'ta zehirlenen Hasan Sülek'in dün yaşamını yitirmesiyle sahte içkiden son 1 aydaki ölü sayısı, 3'e çıktı. 3 kişinin tedavisi ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Manavgat'ta sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklandı.

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