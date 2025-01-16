Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

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İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada son 48 saatte sahte içki nedeniyle 66 kişinin hastaneye başvurduğu, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Dün gece fenalaşarak hastaneye götürülen 3 yabancı uyruklu kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybetti öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece Sahte içkiden ölen 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov'un (35), Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi.

Bağcılar'da sahte içkiden zehirlenen Zuhrettin İbragimov'un yakınları Adli Tıp Kurumuna geldi. Açıklama yapan Ganisev Abdulhalikov, "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.

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Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Bogibek Karimov da dün gece fenalaştı ve hastanede hayatını kaybetti. Karimov'un kardeşi de Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı.

Ulubek Abdulleyav ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.