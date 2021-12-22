Sahte içki üretenlere 'Yılbaşı Sürprizi' operasyonu

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Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Korkuteli, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde gerçekleştirilen, 'Yılbaşı Sürprizi' adı verilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır, şişelenmiş ve üzerlerine etiket yapıştırılmış litrelerce sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında Konyaaltı ilçesindeki bir villaya da baskın yapıldı. İçerideki şüphelileri gözaltına alan jandarma, yaklaşık 300 litre de sahte içki ele geçirdi. Alkolün damacanalarda karıştırıldığı ve bir süre bekletildikten sonra şişelere doldurulduğu belirlendi. Villada ayrıca boş şişeler, çok sayıda etiket, içki üretiminde kullanılan malzemeler ve içi sahte içki dolu 2 damacana ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu arada, Antalya Jandarma Komutanlığı'nın 2021 yılında gerçekleştirdiği sahte içki operasyonlarında, piyasaya sürülmeye hazır 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, 57 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.