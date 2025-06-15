Sahte içki satana 25 yıl istendi

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Ankara Keçiören’de yaşayan Mustafa Kuru (47), 7 Şubat günü, sahte alkol satan Mustafa K.’den bir pet şişe içerisinde içki aldı. Kuru, eve geldikten sonra aldığı sahte alkolü tüketti. Kuru, 9 Şubat günü yatağında ölü halde bulundu. Kuru’nun ölümüyle olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık, Kuru’nun ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan rapor aldırdı. Hazırlanan raporda, Kuru’nun “ölüm sebebinin metil alkol zehirlenmesi (metanol intoksikasyonu) sonucu meydana geldiği” belirtildi.

OLASI KAST İLE ÖLDÜRME

Savcılık, sahte alkol satan şüpheli Mustafa K. hakkında ‘olası kast ile öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Hazırlanan iddianamede, “Şüphelinin kaçak alkolün ölümlere sebebiyet verdiğini bildiği halde maktul ve arkadaşlarına sattığı, müteveffanın şüpheliden aldığı alkolü içmesi sonucu vefat ettiği, şüphelinin olası kast ile ölüme neden olma suçunu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

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İddianamede, failin kaçak yollarla üretilen alkolün kullanımı neticesinde insanların ölümüne sebebiyet verebileceğini bilmemesinin mümkün olmadığına işaret edildi.

3 AYDA 109 KİŞİ ÖLDÜ

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Mustafa K. ifadesinde, “Yapmış olduğum viski ve rakıyı kendim kullanıyorum, kimseye satmıyorum. Mustafa Kuru ve başka bir kimseye kaçak alkol satmadım” iddiasında bulunarak hakkındaki suçlamayı reddetti. İddianamede şüpheli, hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında dosyanın ayrılarak, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Mayıs ayı verilerine göre son üç ayda, Ankara ve çevresinde sahte alkolden hayatını kaybeden kişi sayısı 109’a yükseldi.