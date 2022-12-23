Sahte içki satana 25 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

İstanbul Bahçelievler’de büfe işleten Sevim Şenkaya (37) kusma şikâyetiyle gittiği hastanede 12 Ekim 2020 günü hayatını kaybetti. Şenkaya’nın metil alkol zehirlenmesinden öldüğü ortaya çıkınca, içkiyi getiren Salih Özgen ile içkiyi aldığı Ercan Padak ve arkadaşı İbrahim Bozkurt tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 3 kişi hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi davayı açtıktan sonra 3 kişiyi cezaevinden tahliye etti. Davada tüm şüpheler sahte içkiyi satan Ercan Padak üzerine toplandı.

‘FAZLA İÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜ’

Padak duruşmalarda kendisini, “Tekstil ürünü sattığım kamyoncular bazen bu içkilerden getirir. Ben de 2 yıldır Salih Özgen’e satıyordum. Olaydan birkaç gün önce de viski vermişti. Ölümcül bir şey olsa ben de içmezdim” diyerek savundu. Ancak Padak’tan ele geçirilen ve Adli Tıp Kurumu’nda incelenen 6 şişe içkinin metil alkol içerdiği için ölümcül olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Ercan Padak’tan içkiyi satın alan Salih Özgen’in Sevim Şenkaya ile birlikte içtiğini, Şenkaya’nın fazla içtiği için hayatını kaybettiğini anlatan savcı, Ercan Padak’a ‘olası kastla ölüme neden olmak’ suçundan 25 yıl hapis, Salih Özgen ile İbrahim Bozkurt hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.